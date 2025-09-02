Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 2 сентября 2025Мир

Экс-премьер Польши развеял миф о России

Экс-премьер Польши Миллер: Миф о российской угрозе выгоден определенным кругам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Данные о якобы исходящей от России угрозе являются мифом и выгодны определенным политическим кругам. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире RMF FM.

«Россия не станет нападать на страну — члена НАТО. Создание [мифа об] угрозе необходимо для определенных политических кругов и движений», — подчеркнул политик.

Миллер обратил внимание на тот факт, что Россия, имея общую границу с Польшей, не нападает на нее. Экс-премьер заявил, что воспринимает сообщения о российской угрозе «как отсутствие веры в силу НАТО».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что спецслужбы Польши пытаются искать возможности для сотрудничества с российскими дипломатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

    В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

    Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

    Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

    Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

    Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

    В Госдуме призвали отправлять в психлечебницы зумеров из-за одного тренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости