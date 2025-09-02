Экс-премьер Польши Миллер: Миф о российской угрозе выгоден определенным кругам

Данные о якобы исходящей от России угрозе являются мифом и выгодны определенным политическим кругам. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире RMF FM.

«Россия не станет нападать на страну — члена НАТО. Создание [мифа об] угрозе необходимо для определенных политических кругов и движений», — подчеркнул политик.

Миллер обратил внимание на тот факт, что Россия, имея общую границу с Польшей, не нападает на нее. Экс-премьер заявил, что воспринимает сообщения о российской угрозе «как отсутствие веры в силу НАТО».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что спецслужбы Польши пытаются искать возможности для сотрудничества с российскими дипломатами.