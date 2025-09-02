Мир
12:30, 2 сентября 2025Мир

Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

Hamshahri: Эрдоган крепко держал за руку и рукав президента Ирана Пезешкиана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крепко держал за руку и даже за рукав своего коллегу из Ирана Масуда Пезешкиана во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Видео публикует иранский портал Hamshahri Online.

Лидеры встретились и провели переговоры в кулуарах саммита ШОС. На кадрах видно, что они идут в окружении своих делегаций и разговаривают друг с другом.

Эрдоган изначально шел со своим иранским коллегой под руку. Затем президенты остановились и взялись за руки, пока турецкий лидер говорил. После его слов они продолжили идти, но Эрдоган не отпустил руку Пезешкиана и крепко взял его за рукав.

Делегация Ирана выразила надежду на то, что Эрдоган посетит страну как можно скорее. Президент Турции отметил, что за этот вопрос несет ответственность глава турецкого МИД, и он продолжит работать над этим совместно со своим иранским коллегой.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил вместе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи прерванный переговорный процесс Ирана и США по атому.

