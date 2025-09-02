Еще одна страна направила помощь Афганистану

ОАЭ направили спасателей в Афганистан после землетрясения

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направили в Афганистан команду спасателей для помощи в поиске и спасении людей, пострадавших во время мощного землетрясение. Об этом сообщает агентство WAM.

В поисково-спасательную группу вошли сотрудники Управления гражданской обороны Абу-Даби, Национальной гвардии и Объединенного оперативного командования. Эмираты также оказали Афганистану гуманитарную помощь, в том числе доставив продукты питания, медикаменты, палатки и прочие товары первой необходимости.

Ранее Кабул попросил Москву помочь с устранением последствий стихийного бедствия. МЧС России начало работать над задачей.