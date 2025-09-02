Еще одна страна решила признать Палестину

Глава МИД Бельгии Прево заявил, что страна признает Палестину в сентябре

Бельгия официально признает государство Палестина в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил глава МИД страны Максим Прево в соцсети X.

«Бельгия признает Палестину на сессии ООН! Кроме того, будут приняты жесткие санкции в отношении израильского правительства. Любой антисемитизм или прославление терроризма со стороны сторонников ХАМАС также будут строго осуждаться», — написал он.

Министр назвал признание Палестины «решительным политическим и дипломатическим жестом», призванным сохранить шансы на решение конфликта по формуле двух государств для двух народов. При этом он подчеркнул, что официальное оформление признания королевским указом состоится лишь после освобождения последнего израильского заложника и прекращения контроля ХАМАС над палестинскими территориями.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что страна также намерена официально признать государство Палестина на сентябрьской сессии ГА ООН.