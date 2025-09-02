Путешествия
23:24, 2 сентября 2025

Федерация альпинизма России объявила об окончании поисков Наговициной

Федерация альпинизма России заявила о завершении поисков альпинистки Наговициной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Globallookpress

Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, прекращены. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Он сообщил, что получил видео телеведущей и блогера Виктории Бони с облетом пика Победы дроном.

«Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены», — высказался Пятницин.

Ранее стало известно, что на вершину пика Победы во вторник, 2 сентября, вновь был запущен дрон, которому удалось зафиксировать состояние альпинистки. Летательный аппарат смог запечатлеть сломанную оранжевую палатку, внутри которой лежит женщина. Она не выжила.

