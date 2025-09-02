Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

Глава «Макдоналдса» Кемпчински: Аура вокруг Америки померкла

Потребители по всему миру стали относиться к американским брендам менее трепетно, поскольку сами США теперь воспринимаются не так позитивно. Об этом заявил генеральный директор «Макдоналдса» Крис Кемпчински в интервью телеканалу CNBC.

«Аура вокруг Америки немного померкла», — сказал он. По его словам, компания следит за тем, как потребители относятся к «Макдоналдсу» и в целом к США.

Гендиректор сети фастфуда отметил, что к ресторанам компании отношение в целом осталось прежним, поскольку это может быть связано с большим опытом работы «Макдоналдса» за рубежом.

Ранее о возможном возвращении «Макдоналдс» в Россию высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна не станет «стелить дорожку» компании, так как она поставила всех в трудное положение и «смылась».