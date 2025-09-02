Из жизни
00:31, 2 сентября 2025Из жизни

Идентифицированы замеченные в океане загадочные 13-метровые существа

В Мексике у побережья Кабо-Сан-Лукас заметили 12 северных плавунов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @nik_oceanlife

У побережья Кабо-Сан-Лукас в Мексике заметили стадо северных плавунов. Об этом сообщает сайт Discover Wildlife.

Огромных морских животных нашла команда туристической фирмы Apex Ocean Divers. По словам менеджера фирмы Никласа Мангера, они услышали о загадочных 13-метровых существах от очевидцев и решили проверить сообщения. На указанном месте ничего не оказалось, поэтому было решено подождать.

Спустя почти час сотрудники фирмы запустили дрон и увидели 12 северных плавунов, отдыхавших в океане у поверхности. «К нашему удивлению, они заинтересовались судном и прошли совсем рядом, а потом ушли в темно-синие глубины», — добавил Мангер.

Вероятность обнаружить этих животных близка к нулю, и нашей группе исключительно повезло, что мы их увидели. Подобные встречи дают редкую возможность заглянуть в скрытую жизнь одного из самых загадочных китов океана

Никлас МангерApex Ocean Divers
Северные плавуны или клюворылы Бэрда — китообразные животные, вырастающие до 13 метров в длину. Питаются преимущественно кальмарами, а также скатами и другими рыбами.

В июне сообщалось, что гигантская луна-рыба, которую нашли на пляже в США, оказалась представителем нового вида. На берег в штате Орегон вынесло так называемую луну-рыбу обманщика.

    Идентифицированы замеченные в океане загадочные 13-метровые существа

    Все новости