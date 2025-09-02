Известный в России комик рассказал о поразившей его особенности США

Комик Романов заявил, что в США его поразило большое количество бездомных

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, заявил, что в США его поразило большое количество бездомных. Об этом он рассказал в беседе с блогершей Марией Солодар, запись доступна на YouTube.

«[Их там] полно. Для меня это было шоком», — признался Романов, говоря об огромном количестве бездомных в Америке. Он также назвал эту особенность США обратной стороной демократии.

При этом собеседница известного экс-юмориста заявила, что частично завидует американским бездомным. «У них нет коммуналки, не надо напрягаться, [нет] ответственности... Люди свободные, люди-хиппи», — добавила Солодар.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и звезда реалити-шоу Алена Водонаева посетила неблагополучный район Лос-Анджелеса в США и испугалась. Она назвала живущих в этом городе бездомных «безработным наркобиомусором».