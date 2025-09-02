Спорт
20:26, 2 сентября 2025Спорт

Карпин назвал необходимую футболистам книгу

Карпин порекомендовал футболистам прочитать роман «Робинзон Крузо»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какую книгу обязательно стоит прочитать футболистам. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Что им нужно прочитать? [Роман Даниэля Дефо] "Робинзон Крузо". Это последнее, что читал [главный тренер мадридского "Атлетико"] Диего Симеоне», — указал Карпин. Так он прокомментировал инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева повысить уровень образования молодых футболистов с помощью введения обязательного списка для чтения. Карпин также отметил, что положительно относится к идее о том, чтобы заставить спортсменов больше читать.

Ранее, в августе, бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил уровень образования известных футболистов, отметив, что те не обременяли себя чтением книг. Он добавил, что это никак не повлияло на их успехи в карьере.

В конце августа в Минспорте объявили о введении программы по повышению интеллектуальной подготовки молодых футболистов. Среди предложенных мер, в том числе, Дегтярев назвал введение обязательного списка литературы, который должны освоить спортсмены. Точный список книг пока находится в разработке.

