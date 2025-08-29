Мостовой рассказал о прочитавших за жизнь две-три книги великих футболистах

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил уровень образования известных футболистов, отметив, что те не обременяли себя чтением книг. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Таким образом Мостовой прокомментировал инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева повысить уровень образования молодых футболистов с помощью чтения. По мнению Мостового, ознакомление с литературными произведениями никак не влияет на спортивную карьеру.

«Человек хочет — будет читать, другой не будет. Зачем заставлять? Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» — сказал он.

Ранее Мостовой рассказал, какой бы вопрос задал президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что не стал бы беспокоить главу государства по спортивным вопросам, а переадресовал бы вопрос компетентным чиновникам.

С 1992 по 2005 год Мостовой выступал за ряд европейских клубов: португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Он также играл за московский «Спартак» и сборную России.