07:01, 2 сентября 2025Забота о себе

Коуч предупредила об опасности дешевых секс-игрушек

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Секс-коуч Эми Болдуин предостерегла от покупки дешевых секс-игрушек. Об их опасности она предупредила в беседе с HuffPost.

Болдуин отметила, что производители недорогих девайсов часто используют некачественные материалы, содержащие опасные вещества. Так, по ее словам, напоминающие резиновое желе пластификаторы содержат фталаты, которые вредят репродуктивному здоровью.

Резина, ПВХ и другие подобные им материалы также являются не лучшим вариантом для изготовления секс-игрушек, считает эксперт. Она пояснила, что эти материалы пористые и их тяжело мыть, поэтому они накапливают частички пыли, бактерии и плесень. «Гениталии — это слизистые оболочки, которые впитывают практически все, что попадает на них или внутрь. Поэтому использование секс-игрушек из этих материалов может вызвать раздражение, сыпь и другие проблемы», — рассказала Болдуин.

Секс-коуч посоветовала выбирать игрушки из непористых материалов: медицинского силикона, нержавеющей стали или жесткого АБС-пластика. Чтобы проверить качество девайса, она посоветовала понюхать его: у качественного изделия не должно быть никакого запаха.

Ранее терапевт Бхавини Шах назвала максимальное время использования одного презерватива. По ее словам, если секс продолжается более 30 минут, средство защиты следует поменять.

