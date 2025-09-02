Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

Леонид Якубович заявил, что из-за популярности КВН в СССР падала преступность

Известный советский и российский телеведущий и актер Леонид Якубович заявил, что благодаря КВН в СССР падала преступность. Об этом он рассказал в программе «Мой герой» на канале ТВЦ, выпуск доступен на Rutube.

По словам Якубовича, всплеск популярности телепрограммы начался с 1965 года. «Это исторический факт. Падала преступность на улице. Что-то невероятное творилось, все бежали домой смотреть КВН», — рассказал телеведущий.

Он признался, что он и его команда жили телеигрой и много времени проводили за репетициями в клубе Московского инженерно-строительного института (МИСИ) (нынешнее название — Московский государственный строительный университет (МГСУ) — прим. «Ленты.ру»).

Ранее телеведущий рассказал о знакомстве с руководителем КВН Александром Масляковым. Якубович заявил, что Масляков не изменился за 57 лет, что они знали друг друга.

Якубович играл в КВН в составе сборной МИСИ. В сезоне 1961-1962 годов сборная МИСИ получила статус чемпиона, став первым победителем в истории КВН.