Лидер страны НАТО увидел в Алиеве надежду

Эрдоган увидел в президенте Азербайджана Алиеве надежду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в своем коллеге из Азербайджана Ильхаме Алиеве надежду. Его слова передает TRT Haber.

По его словам, Южный Кавказ сейчас обретает долгожданный мир во время процесса установления мира между Арменией и Азербайджаном.

«Я увидел эту надежду в господине Ильхаме Алиеве во время нашей двусторонней встречи с ним. Подписания в Белом доме, безусловно, ускорили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — заявил Эрдоган, добавив, что стороны шли через препятствия на пути к миру.

Турецкий президент также отметил, что сейчас Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «на одной волне», добавив, что они идут в одном направлении. Разногласий по поводу развития Зангезурского коридора через мост Трампа — нет, подытожил Эрдоган.

Ранее Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Последний при разговоре со своим коллегой постоянно улыбался.