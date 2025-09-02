Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 2 сентября 2025Бывший СССР

Лидер страны НАТО увидел в Алиеве надежду

Эрдоган увидел в президенте Азербайджана Алиеве надежду
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в своем коллеге из Азербайджана Ильхаме Алиеве надежду. Его слова передает TRT Haber.

По его словам, Южный Кавказ сейчас обретает долгожданный мир во время процесса установления мира между Арменией и Азербайджаном.

«Я увидел эту надежду в господине Ильхаме Алиеве во время нашей двусторонней встречи с ним. Подписания в Белом доме, безусловно, ускорили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — заявил Эрдоган, добавив, что стороны шли через препятствия на пути к миру.

Турецкий президент также отметил, что сейчас Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «на одной волне», добавив, что они идут в одном направлении. Разногласий по поводу развития Зангезурского коридора через мост Трампа — нет, подытожил Эрдоган.

Ранее Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Последний при разговоре со своим коллегой постоянно улыбался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости