Алиев сел рядом с Пашиняном и улыбнулся

Алиев и Пашинян встретились на саммите ШОС и обсудили мирную повестку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«В рамках саммита ШОС у меня была встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — написал он. На показанных армянским премьером кадрах, главы государств сидят рядом за одним столом. При этом азербаджанский лидер улыбается, смотря в камеру.

Как сообщило азербайджанское агентство APA в своем Telegram-канале, лидеры стран обсудили мирную повестку дня и подчеркнули важность диалога между ними. При этом они договорились продолжать контакты.

Ранее стало известно, что Азербайджан станет партнером ШОС. Это произошло после слияния статусов стран-наблюдателей и партнеров организации по диалогу.

