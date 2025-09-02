Россия
19:21, 2 сентября 2025Россия

Лишенный родительских прав россиянин присвоил выплаты за не вернувшегося с СВО сына

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге лишенный родительских прав мужчина незаконно присвоил выплаты за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) сына. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.

По ее словам, Сергей Еремин потерял права на воспитание своего сына Бориса еще в 1984 году, когда ему было три года. В 2023 году, прямо перед отправкой на СВО Борис Еремин женился на россиянке, с которой состоял в отношениях более десяти лет. В ноябре того же года стало известно о смерти бойца. Однако его супруга оказалась лишена положенных ей выплат на сумму более 6,5 миллиона рублей — их присвоил отец военнослужащего. В результате женщина обратилась в суд.

«Все свидетели показали, что ответчика видели только на похоронах. С отцом Борис не общался, никогда о нем не говорил», — подчеркнула Лебедева.

В ходе разбирательства Сергей Еремин так и не предоставил доказательств участия в жизни сына, и суд встал на сторону супруги бойца, взыскав с мужчины 6 590 821 рубль и расходы по уплате госпошлины в размере 41 454 рублей.

Ранее в Тамбовской области мать десятерых детей обвинила чиновников в отказе в выплатах после смерти мужа в зоне СВО. По словам россиянки, представители властей также упрекнули ее в многодетности, спросив: «Зачем было рожать столько детей?»

