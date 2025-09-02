Литва объявила о начале военных учений в параллель российско-белорусским

Литва начала военные учения с участием 17 тысяч военнослужащих

Литва начинает цикл военных учений с участием 17 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает командование армии прибалтийской республики. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса.

«Перед нами стоит задача проверки готовности подразделений к выполнению оборонных планов в координации с силами союзников по НАТО», — сообщил военнослужащий.

Уточняется, что учения в Литве напрямую связаны с планами по обороне и отработкой их составляющих. Помимо воинских частей, участие примут военные коменданты и органы местного самоуправления. Срок продолжения учений — до октября текущего года.

Параллельно этому, с 12 по 16 сентября, пройдут учения «Запад-2025» России и Белоруссии на территории последней. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства двух стран. Планируется также отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

Ранее военные литовской армии установили оборонительные сооружения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. Сооружения были установлены на неиспользуемых дорогах рядом с контрольно-пропускными пунктами.

