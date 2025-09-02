Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 2 сентября 2025Бывший СССР

Литва объявила о начале военных учений в параллель российско-белорусским

Литва начала военные учения с участием 17 тысяч военнослужащих
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва начинает цикл военных учений с участием 17 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает командование армии прибалтийской республики. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса.

«Перед нами стоит задача проверки готовности подразделений к выполнению оборонных планов в координации с силами союзников по НАТО», — сообщил военнослужащий.

Уточняется, что учения в Литве напрямую связаны с планами по обороне и отработкой их составляющих. Помимо воинских частей, участие примут военные коменданты и органы местного самоуправления. Срок продолжения учений — до октября текущего года.

Параллельно этому, с 12 по 16 сентября, пройдут учения «Запад-2025» России и Белоруссии на территории последней. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства двух стран. Планируется также отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

Ранее военные литовской армии установили оборонительные сооружения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. Сооружения были установлены на неиспользуемых дорогах рядом с контрольно-пропускными пунктами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости