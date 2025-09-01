Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

На прошлой неделе литовские военные установили оборонительные сооружения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщает «Delfi Литва».

Издание уточнило, что сооружения были установлены на неиспользуемых дорогах рядом с контрольно-пропускными пунктами. При этом «зубы дракона» также установили и у используемых дорог в легкодоступных местах, чтобы при необходимости можно было быстро ими воспользоваться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Литвы о воссоздании осушенных болот для «защиты» на границе с Белоруссией. «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис) решают, как ее модернизировать», — отметила она.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину. Он добавил, что речь может идти о нескольких сотнях военных, как это было во время участия литовских военнослужащих в военной миссии в Афганистане.