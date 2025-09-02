Бывший СССР
Лукашенко заявил о незаменимости России

Лукашенко: Для Белоруссии никто не заменит Россию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Для Белоруссии никто не сможет заменить Россию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Он подчеркнул, что благодаря усилиям Москвы и Пекина Белоруссия является единственной европейской страной, которая вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Политик также поблагодарил своего российского коллегу за приглашение.

«Я всегда это признаю и подчеркиваю, что благодаря вам и Китайской народной республики мы единственная европейская страна находимся в этой семье [ШОС]. (...) Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит», — сказал он.

Ранее стало известно количество встреч, которые провел Александр Лукашенко на полях саммита ШОС. Как сообщила БелТА, всего он провел более 10 неформальных встреч с коллегами-главами государств.

