Забота о себе
09:31, 2 сентября 2025Забота о себе

Любителей ЗОЖ предупредили о риске бессонницы

Специалист по сну Артис: Устройства для отслеживания сна вызывают бессонницу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Тщательное соблюдение режима сна и бодрствования повышает риск бессонницы. Об этом предупредила заместитель генерального директора благотворительной организации Sleep Charity Лиза Артис в беседе с Daily Mail.

Артис рассказала, что проблемы со сном вызывает не стремление высыпаться, а зацикленность на показателях трекеров, отслеживающих фазы сна. По ее словам, любители ЗОЖ стали относиться к ночному отдыху как к показателю, который можно бесконечно совершенствовать и улучшать. «Для некоторых отслеживание полезно. Но для других, особенно для молодых женщин, оно превращается в коктейль из тревоги, давления и ощущения неудачи», — объяснила специалист по сну.

По ее словам, зачастую люди попадают в зависимость от устройств для отслеживания сна. К примеру, человек может проснуться отдохнувшим и бодрым, но если видит на трекере плохую оценку, сразу начинает чувствовать себя измотанным и уставшим. «Излишняя концентрация контрпродуктивна и дает обратный результат. Мы упустили простую истину: отдых — это то, как мы себя чувствуем, а не то как набираем очки в приложении», — подытожила Артис.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова подсказала, как взбодриться без кофе после бессонной ночи. По ее словам, зарядиться энергией помогают овощи и фрукты.

