Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

Британка Кейт Спирс рассказала, как отправила дочь Софию в больницу после одного видеозвонка. Историей она поделилась с изданием Metro.

По словам женщины, сперва дочь написала ей, что «умирает» — после тренировки она пожаловалась на сильную боль в конечностях. Однако на следующее утро у нее началась рвота, девушку тошнило каждые полчаса. Находящаяся в трех часах езды от дочери женщина посоветовала ей пить больше воды. Однако ее состояние продолжило ухудшаться: к уже имеющимся симптомам добавились высокая температура, головокружение, спутанность сознания, онемение шеи, легкая сыпь, холодные руки и ноги.

Спирс решила позвонить дочери по видеосвязи. «Я просто хотела убедиться, что с моей малышкой все в порядке. Вместо этого я увидела картину, которую никогда не забуду: ничего не выражающее лицо, широко открытый рот и остекленевшие глаза», — вспоминает она. По настоянию матери Софию госпитализировали. В больнице у нее был диагностирован сепсис, который, как подозревали врачи, был вызван менингитом — отеком защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг. Медики назначили ей правильные антибиотики и этим спасли жизнь.

После девяти дней в больнице София оглохла на правое ухо — это частое осложнение после перенесенного менингита. Кроме того, ей потребовалась срочная операция на правом бедре из-за септического артрита, также у нее развился миоперикардит (воспаление сердца и окружающих структур). Через шесть недель Софию повторно госпитализировали еще на неделю из-за подозрения на бактериальную инфекцию и воспаление в области сердца. В июне того же года девушке поставили имплант, чтобы восстановить слух. Через несколько месяцев она смогла вернуться к занятиям спортом и включиться в университетскую жизнь.

