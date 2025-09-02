Наука и техника
19:57, 2 сентября 2025Наука и техника

Минобороны рассказало о создании нового «Можайца»

МО: Создание космического аппарата «Можаец-6» завершено
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские специалисты завершили создание нового космического аппарата «Можаец-6». Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

«В 2025 году завершены создание и наземная обработка бортовой аппаратуры космического аппарата "Можаец-6"», — говорится в сообщении.

Спутник спроектировали и создали специалисты Военно-космической академии имени Можайского совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Ведомство подчеркнуло, что орбитальную группировку спутников «Можаец» создают при непосредственном участии профессорско-преподавательского и научного состава академии.

В июне МО России сообщило, что ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическими аппаратами. В июле издание ArsTechnica писало, что положение спутника, выведенного на орбиту «Ангарой», вызывает беспокойство. Аппарат «Космос-2589» расположился на необычной приэкваториальной орбите высотой от 20 тысяч до 51 тысячи километров.

