11:33, 2 сентября 2025Экономика

Моди приветствовал инвестиции в одну отрасль экономики Индии

Моди высказался за инвестиции в производство полупроводников в Индии
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Индия становится страной, производящей полупроводники с полным спектром технологий и готова приветствовать инвестиции в эту отрасль экономики страны. С призывом по этому поводу выступил премьер-министр Нарендра Моди, которого цитирует РИА Новости.

«Недалек тот день, когда самый маленький чип в Индии приведет к самым большим изменениям в мире… Мир верит в Индию и мир готов построить полупроводниковое будущее с Индией», — сказал политик. Он напомнил, что в 2023 году было утверждено строительство первого в Индии завода по производству полупроводников, а в текущем одобрили пять дополнительных проектов по строительству таких предприятий.

Общие инвестиции в национальном секторе производства полупроводников превысили 17 миллиардов долларов, рассказал Моди, отметив, что благодаря системе «единого окна» все разрешения от властей страны и штатов поступают на одну платформу, что упрощает работу инвесторов.

Ситуация с поставками полупроводников задолго до введения администрацией Дональда Трампа повышенных пошлин на импорт стала причиной так называемой «войны чипов» между Китаем и странами Запада во главе с США. Озвученные Моди сроки начала масштабных инвестиций в отрасль хронологически совпадают с активизацией описанного американо-китайского противостояния.

Сам индийский премьер на фоне ситуации с пошлинами на поставки товаров в США, которые администрация Дональда Трампа взвинтила в августе до 50 процентов заявил во вторник о росте экономики страны, превзошедшем все ожидания несмотря на проблемы мировой экономики, вызванные «экономическим эгоизмом».

