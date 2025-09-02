Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 2 сентября 2025Силовые структуры

Молодой россиянин снимал порно со знакомой школьницей

СК: Жителя Татарстана обвинили в съемке порно с 15-летней школьницей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жителя Татарстана обвинили в съемке порнографии с участием 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2024 году 20-летний мужчина снял свою знакомую в порно. Кроме того, он избил двух мужчин в одном из баров. Связаны ли эти два эпизода между собой, не уточняется.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Дело в отношении него направлено в суд.

Ранее в Москве возбудили дело против мужчины, который надругался над девочкой в подъезде дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости