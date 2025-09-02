Молодой россиянин снимал порно со знакомой школьницей

СК: Жителя Татарстана обвинили в съемке порно с 15-летней школьницей

Жителя Татарстана обвинили в съемке порнографии с участием 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2024 году 20-летний мужчина снял свою знакомую в порно. Кроме того, он избил двух мужчин в одном из баров. Связаны ли эти два эпизода между собой, не уточняется.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Дело в отношении него направлено в суд.

