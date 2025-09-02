Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали использовать информацию из Росреестра для обмана россиян

Мошенники начали использовать информацию из Росреестра для обмана россиян. О новой схеме, которую придумали аферисты, рассказал эксперт Денис Калемберг в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники узнают из базы Росреестра об объектах недвижимости, которые находятся в собственности потенциальной жертвы. Затем они связываются с человеком и сообщают о срочной проверке счетчиков по адресу и для подтверждения требуют код из СМС-сообщения.

После этого жертве приходит уведомление о якобы входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги». В сообщении пользователя просят позвонить по номеру телефона, если он не совершал никаких действий на портале. Если человек сделает это, то трубку возьмут аферисты, которые продолжат обманывать его. Далее они могут убедить жертву перевести деньги на якобы безопасный счет или установить на устройство вредоносную программу, которая в итоге позволит злоумышленникам получить доступ к средствам.

Эксперт призвал россиян никому не сообщать коды из СМС-сообщений. В случае сомнений он посоветовал перезванивать в организации по официальным номерам телефонов.

Ранее в МВД назвали пять правил защиты от мошенников. В частности, россиян призвали никогда не звонить по номерам из СМС-сообщений.