Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали использовать информацию из Росреестра для обмана россиян
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Мошенники начали использовать информацию из Росреестра для обмана россиян. О новой схеме, которую придумали аферисты, рассказал эксперт Денис Калемберг в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники узнают из базы Росреестра об объектах недвижимости, которые находятся в собственности потенциальной жертвы. Затем они связываются с человеком и сообщают о срочной проверке счетчиков по адресу и для подтверждения требуют код из СМС-сообщения.

После этого жертве приходит уведомление о якобы входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги». В сообщении пользователя просят позвонить по номеру телефона, если он не совершал никаких действий на портале. Если человек сделает это, то трубку возьмут аферисты, которые продолжат обманывать его. Далее они могут убедить жертву перевести деньги на якобы безопасный счет или установить на устройство вредоносную программу, которая в итоге позволит злоумышленникам получить доступ к средствам.

Эксперт призвал россиян никому не сообщать коды из СМС-сообщений. В случае сомнений он посоветовал перезванивать в организации по официальным номерам телефонов.

Ранее в МВД назвали пять правил защиты от мошенников. В частности, россиян призвали никогда не звонить по номерам из СМС-сообщений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости