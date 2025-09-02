В Москве пассажир удовлетворил себя в вагоне метро и был наказан

В Москве пассажир удовлетворил себя в вагоне метро и был арестован на 5 суток

В Москве пассажир удовлетворил себя в вагоне метро и был наказан. Мужчину по решению суда арестовали на пять суток. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, все произошло на фиолетовой ветке столичного метрополитена вечером 30 августа. Девушка, находящаяся в поезде, следовавшем в сторону станции Текстильщики, обратила внимание на странное поведение горожанина. Тот ублажал себя через одежду.

Пассажир прекратил развратные действия только тогда, когда заметил слежку.

Москвичка, ставшая очевидицей ситуации, обратилась в полицию. Оперативники спустя короткое время нашли мужчину. При рассмотрении дела в Кузьминском районном суде о хулиганстве он полностью признал свою вину.

Ранее стало известно, что житель Москвы мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево.