Москвичам рассказали о погоде на неделе

Синоптик Вильфанд: Температура в столице на неделе составит плюс 20-26 градусов

В течение рабочей недели в Московском регионе температура будет около 20 градусов, а к выходным повысится до 20-26 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 2 сентября, дневная температура в столице составит плюс 17-19 градусов, спрогнозировал синоптик. В ночь на среду, 3 сентября, ожидается всего 11-13 градусов, а днем в этот день — около 20 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. В четверг, 4 сентября, днем температура сохранится примерно на уровне 20 градусов.

Под воздействием гребня высокого давления ночные температуры в пятницу, 5 сентября, снизятся до 10-11 градусов в Москве и до 6-7 градусов в области, а днем температура достигнет 20-22 градусов. В выходные гребень давления усилится, в результате чего дневная температура в субботу, 6 сентября, поднимется до плюс 20-25 градусов, а в воскресенье, 7 сентября — до 21-26 градусов. Ночью в воскресенье температура повысится до 10-15 градусов.

Осадков не ожидается — облака, которые будут появляться на небе, не будут иметь достаточно влаги для дождя.

На 11:00 по московскому времени в столице температура воздуха составляет плюс 16 градусов, однако ощущается как плюс 12 из-за ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал несколько волн бабьего лета в столице этой осенью.