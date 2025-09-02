Москвичей призвали понаблюдать за лунным затмением

Физик Кравченко: Москвичи смогут увидеть лунное затмение 7 сентября

Лунное затмение пройдет в воскресенье, 7 сентября, и будет хорошо видно невооруженным глазом. Физик, старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко в разговоре с агентством «Москва» призвала жителей столицы посмотреть на это явление.

Частное лунное затмение начнется в 19:26 по московскому времени, полное погружение Луны в тень Земли наступит в 20:30. В 21:53 она начнет выходить из тени. Общая продолжительность затмения с частными фазами составит 3,5 часа, а с учетом полутеневых фаз — 5,5 часа.

Во время полной фазы затмения Луна будет видна как тусклый, но четкий темно-красный диск, который останется заметным даже при еще не совсем темном небе. На востоке от Луны в этот вечер можно будет наблюдать Сатурн — в виде желтой немерцающей звезды.

Следующее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть только 31 декабря 2028 года, а до этого, 3 марта 2026 года, полное затмение увидят только в восточных регионах России.

Ранее Кравченко опровергла появление в августе 2025 года «Черной Луны» — астрономического явления, когда в одном календарном месяце восходят две новые Луны.