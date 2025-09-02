Интернет и СМИ
Мужчина изощренно отомстил постоянно ворующему ручки коллеге

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Samborskyi / Reuters

Пользователь Reddit с ником MiddleNebula8320 рассказал о том, как решил проблему воровства ручек коллегой. Мужчина объяснил, что использовал для этого ручку с сюрпризом.

По словам автора поста, он заметил, что у него начали пропадать письменные принадлежности, а затем такие же появлялись у его коллеги. «Вместо того, чтобы поговорить, я решил немного развлечься. Я купил пачку ручек с исчезающими чернилами и оставил их на обычном месте. И, конечно же, он позаимствовал одну из них прямо перед встречей, на которой начал делать заметки. Примерно на середине совещания его записи начали исчезать, а потом вся страница стала чистой. Он смотрел на нее в полном замешательстве, пока все остальные продолжали писать», — написал автор.

Он добавил, что ему самому с трудом удалось сохранить серьезное выражение лица, поскольку он буквально давился смехом. После этого инцидента коллега больше никогда не прикасался к ручкам, добавил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как в студенческие годы столкнулся с хамоватой женщиной на выезде из подземного паркинга. По его словам, тогда он опаздывал на лекцию, но выезд перегородила женщина на автомобиле Nissan X-Trail.

