Мужчина изощренно отомстил постоянно ворующему ручки коллеге

Пользователь Reddit с ником MiddleNebula8320 рассказал о том, как решил проблему воровства ручек коллегой. Мужчина объяснил, что использовал для этого ручку с сюрпризом.

По словам автора поста, он заметил, что у него начали пропадать письменные принадлежности, а затем такие же появлялись у его коллеги. «Вместо того, чтобы поговорить, я решил немного развлечься. Я купил пачку ручек с исчезающими чернилами и оставил их на обычном месте. И, конечно же, он позаимствовал одну из них прямо перед встречей, на которой начал делать заметки. Примерно на середине совещания его записи начали исчезать, а потом вся страница стала чистой. Он смотрел на нее в полном замешательстве, пока все остальные продолжали писать», — написал автор.

Он добавил, что ему самому с трудом удалось сохранить серьезное выражение лица, поскольку он буквально давился смехом. После этого инцидента коллега больше никогда не прикасался к ручкам, добавил мужчина.

