01:59, 2 сентября 2025

На Аляске произошло землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 4,8
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясения в Афганистане

Фото: Pixabay

У побережья Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в понедельник, 1 сентября, в 11:18 по местному времени (19:18 мск). Эпицентр находился в 186 километрах к юго-востоку от города Кодиак с населением около 6,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

В ночь с воскресенья на понедельник в Афганистане зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 6. Стихийное бедствие не пережили более 800 человек.

