На Дальнем Востоке сообщили о применении российского безэкипажного катера

На Сахалине безэкипажный катер использовали для доставки груза перед выборами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Избирком Сахалина и Курил»

На Дальнем Востоке применили российский морской дрон. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Дрон использовался в мирных целях. Безэкипажный катер доставил в отдаленный населенный пункт документы, необходимые для проведения выборов. Всего он преодолел 63 километра.

Прежде для тех же целей местные власти использовали гражданскую авиацию.

Ранее в Ненецком автономном округе беспилотник был задействован для доставки лекарств в отдаленную деревню. Дрон успешно преодолел маршрут, на что у него ушло 40 минут. Обратно беспилотник также прилетел с грузом.

