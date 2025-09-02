Бывший СССР
На Украине убийце Парубия грозит пожизненное заключение

На Украине переквалифицировали дело об убийстве экс-спикера Рады Парубия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Дело об убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия переквалифицировали на «посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью». Об этом сообщил в своем Telegram-канале офис генпрокурора Украины.

В соответствии с Уголовным кодексом страны, наказание по соответствующей статье составляет от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, убийцу Парубия обвинили в незаконном обращении с оружием.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Парубия зовут Сцельников Михаил Викторович. Он признался в содеянном.

