Забота о себе
15:29, 2 сентября 2025Забота о себе

Назван самый опасный вид домашних закруток

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Домашние заготовки могут быть опасны для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Самый опасный вид сезонных закруток она назвала в беседе с Life.ru.

По словам Соломатиной, из всех видов закруток грибы считаются самыми опасными. «Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм — опасное заболевание», — предупредила она. Соломатина добавила, что особенно опасен ботулотоксин, для детей, пожилых людей и тех, у кого есть различные заболевания.

Эксперт предупредила, что споры клостридии не погибают при кипячении менее пяти часов, а некоторые из них находятся в спящем состоянии и могут активизироваться спустя полгода.

Симптомы отравления часто очень похожи на транзиторную ишемическую атаку или инсульт, поэтому врачи скорой помощи могут неверно истолковать симптомы, если не знают, что в семье ели грибы, добавила Соломатина. Врач предложила отказываться от угощения грибной закруткой, если нет уверенности в ее качестве, и призвала покупать такие консервы в магазинах.

Ранее эксперты предложили дачникам защищать газон с помощью корицы. Эта специя, по их словам, может не только отпугнуть муравьев, тлю и комаров, но также помешать насекомым откладывать яйца.

