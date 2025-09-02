Полковник запаса Кривошеев: ВС РФ хватило бы 10-13 тысяч северокорейцев

Южнокорейская разведка сообщает, что около 100 тысяч северокорейцев хотят отправиться в Россию для участия в специальной военной операции (СВО) после успешного освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти данные в беседе с «Царьградом» комментирует полковник запаса Евгений Кривошеев.

По его словам, подобное стремление граждан КНДР помочь Российской армии неудивительно, однако названное число желающих достаточно преувеличено, да и просто не нужно, так как в Вооруженных силах (ВС) РФ хватает бойцов. По его словам, российская группировка составляет более 600 тысяч человек.

«Сомневаюсь, что на данном этапе нам необходимо столько народа (…). А вот если, конечно, НАТО пойдет с открытым забралом, то почему бы и нет», — заявил он, добавив, что в нынешней ситуации в действительности вполне хватило бы 10-13 тысяч корейским добровольцев.

Кроме того, он указал, что для Северной Кореи в случае отправки солдат в Россию могут быть последствия. Кривошеев напомнил, что в прошлый раз корейцы помогали ВС России на территории страны — в Курской области. При этом, если они отправятся участвовать в боях на харьковском или днепропетровском направлениях, то это повлечет за собой международные последствия.

«Как вариант — поручить им охрану прифронтовых регионов на госгранице, чтобы высвободить подразделения для продвижения вглубь обороны противника и переброски, к примеру, в Запорожье. Но, думаю, при необходимости у Генштаба на этот случай есть план», — порассуждал специалист.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с родственниками северокорейских военных, участвовавших в специальной военной операции и ставших жертвами ВСУ. Он выразил соболезнования по поводу их утраты.