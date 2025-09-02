Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:27, 2 сентября 2025Путешествия

Названы самые опасные для россиян страны

В топ стран с высокими рисками для россиян вошли Таиланд и Турция
Алина Черненко
Туристы в Таиланде

Туристы в Таиланде. Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Аналитики сервиса «Т-Страхование» и проекта T-Data назвали страны с самыми высокими рисками во время путешествий россиян. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В источнике говорится, что более половины (57,6 процента) всех страховых случаев у соотечественников приходится на три страны — Таиланд, Россию и Турцию. Авторы исследования выяснили, что в зарубежных государствах туристы обращаются за помощью страховщиков из-за заболеваний и травм во время активного отдыха, а в родной стране — из-за задержек рейсов.

Материалы по теме:
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников. Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
Россияне теряют миллионы на отдыхе из-за мошенников.Как не попасться на удочку аферистов и сохранить деньги в поездке?
17 июля 2022
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Аналитики также рассказали, что в топ самых безопасных для россиян стран вошли Кипр, Черногория, Казахстан, Малайзия и Армения. На каждую из них приходится не более 0,7 процента страховых случаев.

Уточняется, что для исследования были использованы обращения российских туристов по полисам путешественников «Т-Страхования» с января 2023 года по июль 2025 года.

Ранее представители этого же сервиса выяснили, что во время путешествий за рубежом и на территории страны россияне чаще всего сталкиваются с укусами насекомых. Помимо этого, соотечественники нередко обращаются за помощью после встречи с млекопитающими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

    Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

    Популярного российского блогера взломали мошенники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости