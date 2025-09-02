Оксимирон сохранил статус предпринимателя в России

Рэпер Оксимирон сохранил в России статус индивидуального предпринимателя

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом пишет РИА Новости.

Исполнитель открыл ИП в ноябре 2017 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — исполнительские искусства.

Федоров покинул Россию после начала специальной военной операции. В октябре 2022 года он был признан иностранным агентом. В мае 2024-го в отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и объявили его в розыск.

Ранее стало известно, что Оксимирон официально зарегистрировал свой псевдоним на территории России в Роспатенте. Федоров оформил регистрацию имени Oxxxymiron в качестве бренда, исключительные права будут закреплены за музыкантом на срок до 2034 года.