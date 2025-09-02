Силовые структуры
Осужденный на девять лет российский генерал 10 раз обращался с одной просьбой

Адвокат Довгань: Оглоблин около 10 раз просил отправить его на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Осужденный на девять лет бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин около десяти раз просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Довганя.

По его словам, Оглоблин писал заявление об отправке на СВО порядка десяти раз и получал отказы.

Ранее сообщалось, что 235-й Гарнизонный военный суд признал генерала виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 12 миллионов рублей и лишили звания.

