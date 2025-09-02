Осужденный на девять лет российский генерал 10 раз обращался с одной просьбой

Адвокат Довгань: Оглоблин около 10 раз просил отправить его на СВО

Осужденный на девять лет бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России Александр Оглоблин около десяти раз просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Довганя.

По его словам, Оглоблин писал заявление об отправке на СВО порядка десяти раз и получал отказы.

Ранее сообщалось, что 235-й Гарнизонный военный суд признал генерала виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 12 миллионов рублей и лишили звания.