Силовые структуры
Силовые структуры
14:58, 2 сентября 2025Силовые структуры

Генерала Оглоблина отправили в колонию на девять лет

Военный суд отправил генерала Оглоблина в колонию на 9 лет за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

235-й Гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России Александру Оглоблину. Об этом сообщает ТАСС.

Оглоблину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ему дали девять лет колонии строгого режима и штраф 12 миллионов рублей. Также он был лишен звания. Процесс проходил в закрытом режиме.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2021 год Минобороны заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Контролировать исполнение контракта должен был Оглоблин. Однако он получил от представителей завода взятку в 12 миллионов рублей и за эти деньги осуществлял ему покровительство.

Свою вину по делу Оглоблин признал.

