Открыт неожиданный эффект «Оземпика»

JAMA: Семаглутид снижает риск сердечной недостаточности на 40 процентов

Препараты для снижения веса способны значительно снижать риск сердечной недостаточности — более чем на 40 процентов. К такому выводу пришли исследователи Технического университета Мюнхена совместно с коллегами из Гарвардской медицинской школы. Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA.

В работе анализировались данные около 100 тысяч пациентов, получавших лечение семаглутидом (препараты Ozempic, Wegovy) и тирзепатидом (Mounjaro). Эти препараты широко применяются при диабете и ожирении, но теперь доказана их эффективность и в профилактике госпитализаций и смертности при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF).

HFpEF — одна из самых распространенных форм сердечной недостаточности, при которой сердце сохраняет способность качать кровь, но его мышцы теряют эластичность и плохо наполняются. От этой болезни страдают более 30 миллионов человек в мире, а действенных методов терапии до сих пор крайне мало.

Сравнение показало: пациенты, принимавшие новые препараты, имели более чем на 40 процентов меньший риск госпитализации или летального исхода по сравнению с теми, кто получал стандартные противодиабетические лекарства, не влияющие на течение сердечной недостаточности.

Авторы подчеркивают, что столь масштабный анализ, охвативший группы пациентов в 20 раз больше, чем традиционные клинические испытания, создает прочную основу для пересмотра медицинских рекомендаций и расширения показаний к применению этих препаратов.

Ранее стало известно, что препараты для снижения веса могут влиять не только на жировую ткань, но и на мышцы. Быстрый сброс веса за счет приема лекарств и строгих диет способен уменьшать плотность костей и ухудшать физическую выносливость.