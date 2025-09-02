Из жизни
06:01, 2 сентября 2025Из жизни

Мужчина рассказал о падении без парашюта с высоты 4,5 километра

Австралиец Брэд Гай рассказал о падении без парашюта с высоты 4,5 километра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Австралиец Брэд Гай рассказал, как ему удалось выжить после падения без парашюта с высоты 4,5 километра. Его интервью показали в телепередаче SBS Insight.

Инцидент произошел, когда ему было 22 года. На день рождения ему подарили купон на тандемный прыжок с парашютом. Когда он решил воспользоваться им, посмотреть на это собралась вся семья.

Гай прыгал с инструктором. Основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. Свободное падение длилось шесть или семь секунд. За это время мужчина успел смириться с тем, что его ждет смерть. «Мне было стыдно, потому что я знал: там вся моя семья, — вспоминает он. — Мне было жаль, что они видят, как я падаю без парашютов».

Инструктор сумел направить падение к насыпи у водоема на поле для гольфа. Оба парашютиста остались живы, но получили тяжелые травмы. Гай вспоминает, что не чувствовал ног и не мог пошевелить верхней частью тела. Позже врачи диагностировали перелом позвоночника, разрывы связок шеи, трещины в ребрах и многочисленные ушибы.

Гай утверждает, что эмоциональная травма оказалась тяжелее физической. У него развилось посттравматическое стрессовое расстройство с ночными кошмарами. Он четыре месяца почти не выходил из комнаты и не мог самостоятельно передвигаться, мать помогала ему есть и мыться. По его словам, ему удалось пережить этот период лишь благодаря специалистам по психическому здоровью.

Ранее сообщалось, что пара из Италии сыграла свадьбу на скале и прыгнула с нее в честь торжества вместе с гостями. Благополучное приземление молодожены отметили поцелуем.

