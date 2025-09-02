Мир
10:53, 2 сентября 2025Мир

Патрушев раскрыл причины интереса Японии к Курилам

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Япония заинтересована в Курильских островах из-за ресурсов, а не из справедливости. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«Будем откровенны — японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых "северных территориях", а ресурсы. И минеральные, и биологические», — утверждается в публикации.

По словам Патрушева, морские глубины около Курил отличаются «уникальной гидрографией» и богаты кормом для множества рыб. Он подчеркнул, что в основе претензий Токио лежит именно коммерческий интерес.

Ранее Патрушев заявил, что Япония уже не придерживается декларируемого пацифизма, он остался только на бумаге.

