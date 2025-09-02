В России уличили Японию в напускном пацифизме

Патрушев: Декларируемый Японией пацифизм остался только на бумаге

Япония уже не придерживается декларируемого пацифизма, сейчас он остался только на бумаге. На деле же Токио строит сверхсовременный подводный флот, сообщил помощник президента России Николай Патрушев в беседе с aif.ru.

«Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. ... В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы ... На самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что к 2030 году Япония намерена нарастить флот до 22 субмарин. В связи с этим чиновник выразил надежду на то, что Токио перестанет «проводить самоубийственную политику милитаризации, бряцать оружием в сторону двух мощнейших сопредельных держав».

Ранее японская газета The Mainichi выступила с призывом наладить отношения с Россией.