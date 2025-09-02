Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 2 сентября 2025Мир

Патрушев раскрыл угрозу для России со стороны Японии

Патрушев: Сдвиг от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев угрожает РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Сдвиг от пацифизма к реваншизму, который происходит в самосознании граждан Японии, может стать угрозой для России. С таким заявлением выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает aif.ru.

«Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны», — заметил дипломат.

Патрушев подчеркнул, что пацифизм Токио остался в прошлом, поскольку сейчас Япония движется в сторону мощной военной державы. За последние годы она продвинулась в построении сверхсовременного подводного флота, а ее дальнейшее развитие может привести и к созданию собственного ядерного оружия.

Ранее Патрушев раскрыл истинный интерес Токио к Курилам. По его словам, Японии нужны острова из-за ресурсов, а не справедливости

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости