Патрушев раскрыл угрозу для России со стороны Японии

Патрушев: Сдвиг от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев угрожает РФ

Сдвиг от пацифизма к реваншизму, который происходит в самосознании граждан Японии, может стать угрозой для России. С таким заявлением выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает aif.ru.

«Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны», — заметил дипломат.

Патрушев подчеркнул, что пацифизм Токио остался в прошлом, поскольку сейчас Япония движется в сторону мощной военной державы. За последние годы она продвинулась в построении сверхсовременного подводного флота, а ее дальнейшее развитие может привести и к созданию собственного ядерного оружия.

Ранее Патрушев раскрыл истинный интерес Токио к Курилам. По его словам, Японии нужны острова из-за ресурсов, а не справедливости