Пищевой гигант погрузился в хаос из-за романтической связи

Reuters: Nestle погрузилась в хаос из-за романтических связей экс-гендиректора

Пищевой гигант Nestle столкнулся с резким снижением продаж и падением стоимости акций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Одной из причин такого положения дел стала вторая за год отставка генерального директора компании. Сначала поста лишился Марк Шнайдер, а теперь — его преемник Лоран Фрейше. Это привело к самому сильному хаосу в руководстве швейцарской организации за последние десятилетия. Причиной увольнения Фрейше стали результаты внутреннего расследования по поводу его нераскрытой романтической связи с одним из непосредственных подчиненных. Последнее считается противоречащим деловому кодексу компании.

В итоге Фрейше, проработавший в Nestle 39 лет, не получит никакого выходного пособия. Сразу после его внезапной отставки акции производителя кофе Nescafe и шоколадных батончиков KitKat рухнули на один процент. В связи с этим издание напомнило, что назначение Фрейше на пост гендиректора произошло после того, как его предшественник был уволен за неудовлетворительные результаты. Однако эти кадровые перемены не исправили ситуацию. Фрейше не сумел остановить падение: за время его руководства акции компании упали на 17 процентов, что разочаровало инвесторов. В целом, за последние пять лет ценные бумаги Nestle потеряли почти треть стоимости.

В 2024 году корпорацию Nestle обвинили в крупном мошенничестве на миллиарды евро. Утверждалось, что компания десятки лет продавала воду, загрязненную фекалиями, фильтровала ее неразрешенными методами и реализовывала как природную минеральную.