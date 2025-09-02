Побег двух арестантов из российского СИЗО попал на видео

Камера видеонаблюдения засняла побег двух террористов из СИЗО в Екатеринбурге

Побег двух арестантов из СИЗО-1 в Екатеринбурге попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует антитеррористическая комиссия Свердловской области.

На кадрах видно, как двое молодых людей бегут вдоль припаркованных машин.

В антитеррористической комиссии опубликовали особые приметы беглецов — они могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой. Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, попросили связаться с сотрудниками силовых структур.

О побеге двух террористов — 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана — стало известно в понедельник, 1 сентября. По одной из версий, арестанты взломали чердак, а затем ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге.

На данный момент они находятся в бегах больше суток. Их объявили в федеральный розыск.

