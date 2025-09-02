Сбежавших из российского СИЗО арестантов объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск террористов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

МВД России объявило в федеральный розыск двух арестантов, которые сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Это следует из базы данных ведомства.

«Черепанов Александр Васильевич, 25.03.2001 года рождения и Корюков Иван Андреевич, 14.10.2000 года рождения (оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)», — значится в базе. Они разыскиваются по уголовной статье.

О побеге двух террористов — 24-летнего Александра и 25-летнего Ивана — стало известно в понедельник, 1 сентября. По одной из версий, арестанты взломали чердак, а затем ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге. Они находятся в бегах больше суток.