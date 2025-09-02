Спорт
09:34, 2 сентября 2025Спорт

Попавшегося на допинге украинского футболиста «Челси» лишили прав в Великобритании

Попавшегося на допинге украинца Мудрика из «Челси» лишили прав в Великобритании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Weller / dpa / Globallookpress.com

Украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика на шесть месяцев лишили водительских прав в Великобритании. Об этом сообщает Evening Standard.

Суд принял такое решение в связи с неоднократными нарушениями ПДД со стороны футболиста. В частности, 24 января этого года спортсмен превысил скорость на 16 миль в час (25,7 километра в час), после чего за ним поехал полицейский. Мудрик долго не реагировал на требование остановиться, но все же подчинился требованию сотрудника полиции.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови игрока «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки, после этого он временно отстранен от футбола. Игрока могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

    Все новости