Появление слухов о проблемах со здоровьем у Трампа объяснили

Metro: Слухи о здоровье Трампа появились из-за перекрытия дорог у госпиталя

Слухи о проблемах со здоровьем у американского президента Дональда Трампа появились после сообщений о перекрытии дорог возле госпиталя, где проходят лечение сотрудники Белого дома. Об этом пишет Metro.

В статье отмечается, что информация о блокировании дороги около Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне распространилась в соцсети X. Однако, как указывает издание, доказательств того, что ее перекрывали, найти не удалось.

Ранее Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.