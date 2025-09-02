Мир
Появление слухов о проблемах со здоровьем у Трампа объяснили

Metro: Слухи о здоровье Трампа появились из-за перекрытия дорог у госпиталя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слухи о проблемах со здоровьем у американского президента Дональда Трампа появились после сообщений о перекрытии дорог возле госпиталя, где проходят лечение сотрудники Белого дома. Об этом пишет Metro.

В статье отмечается, что информация о блокировании дороги около Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне распространилась в соцсети X. Однако, как указывает издание, доказательств того, что ее перекрывали, найти не удалось.

Ранее Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

