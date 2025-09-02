Предсказана реакция ВСУ на открытие нового участка фронта в Харьковской области

Полковник Матвийчук: ВСУ будут стараться не допустить прорыв в Чугуев

Российские военные на новом участке фронта в Харьковской области столкнутся с ожесточенным сопротивлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что туда уже перебрасывают элитные войска.

«Речь идет о западном береге реки Оскол, который примыкает к Купянску и уходит дальше на Чугуев, — сказал Матвийчук. — Основные трудности будут связаны с тем, что противник активно перебрасывает в этот район войска, в том числе элитные подразделения, спецназ. Их уже замечали на поле боя. То есть ВСУ будут стараться всеми силами не допустить прорыв именно в Чугуев».

По словам полковника, для Украины критично важно отстоять именно этот населенный пункт, поскольку он является промышленным центром, обеспечивающим всю харьковскую агломерацию.

«Чугуев — это город-спутник Харькова, где сосредоточены авиационная промышленность, танковая промышленность, тракторная. Это такой промышленный узел, падение которого наносит удар по всей харьковской агломерации», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что российские военные открыли новый участок фронта в Харьковской области. Они начали формировать новую буферную зону между Белгородской и Харьковской областями.