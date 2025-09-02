Президент Финляндии Стубб: Запад может проиграть странам ШОС

Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не начнет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

По его мнению, деятельность ШОС — попытка подорвать единство Глобального Запада. «Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — обратился политик к Евросоюзу и США.

Он подчеркнул, что не согласен с подходом «многополярности», а выступает за «многосторонность» в международном сотрудничестве.

Ранее Стубб заявил, что страна «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия.