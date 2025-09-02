Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 2 сентября 2025Мир

Президент страны НАТО испугался ШОС

Президент Финляндии Стубб: Запад может проиграть странам ШОС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не начнет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

По его мнению, деятельность ШОС — попытка подорвать единство Глобального Запада. «Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — обратился политик к Евросоюзу и США.

Он подчеркнул, что не согласен с подходом «многополярности», а выступает за «многосторонность» в международном сотрудничестве.

Ранее Стубб заявил, что страна «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости