Путин начал переговоры с лидерами двух стран

Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в Пекине принимает участие в первой из запланированных встреч — с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча проходит в Доме народных собраний. Как сообщали в Кремле, в ходе этой встречи будут подведены итоги работы, проводимой в течение прошлых трех лет. Кроме того, лидеры наметят планы развития сотрудничества.

Путин прибыл в Пекин из Тяньцзяня вечером 1 сентября, после того, как завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.

