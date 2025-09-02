Путин начал переговоры с лидерами двух стран

Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии

Президент России Владимир Путин в Пекине принимает участие в первой из запланированных встреч — с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что встреча проходит в Доме народных собраний. Как сообщали в Кремле, в ходе этой встречи будут подведены итоги работы, проводимой в течение прошлых трех лет. Кроме того, лидеры наметят планы развития сотрудничества.

Путин прибыл в Пекин из Тяньцзяня вечером 1 сентября, после того, как завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества.